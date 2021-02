Sob céu azul

Numa era de epidemiólogos com o curso saído de uma embalagem de Maizena, ou de cientistas a preço de saldo nas televendas, é um alívio ler Elizabeth Kolbert, uma jornalista com uma vida de investigação em Ciências Naturais. Em 2021, a iliteracia científica é contagiosa e global, mas Kolbert insiste em publicar artigos rigorosos e criativos na New Yorker sobre o maior desafio contemporâneo (não, não é esse): as alterações climáticas, o único tema que transforma os nossos filhos e netos em feras de combate cívico. Alguns desses textos servem de base para os livros de ciência da repórter. Num caminho iniciado em 2006 com Field Notes from a Catastrophe, o seu título mais (re)conhecido é A Sexta Extinção, vencedor do Pulitzer de 2015 e publicado em Portugal pela Elsinore. Nele, Kolbert resume com eloquência cristalina: nos últimos 500 milhões de anos, a Terra passou por cinco extinções de massa; nos últimos 250 anos, está em curso uma sexta, agora provocada pelo Homem.