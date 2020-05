Após conselho de ministros presidido por um frasco de gel higienizante, foram anunciadas as regras de frequência das praias na época balnear que começará a 6 de Junho. São elas:Selo obrigatório clean and safe na testa de cada banhista; distanciamento físico de 2,5 Andrés Ventura entre utentes; afastamento Marcelo-Centeno entre chapéus de sol; são interditas as atividades desportivas com duas ou mais pessoas (excepto pedalar gaivotas da Festa do Avante! e jogar ao Mata-a-Covid); a distância aconselhada entre genros e sogras é de 20 espreguiçadeiras.Em regra, cada pessoa ou grupo só poderá alugar toldos entre as 2h e as 2h45 da manhã; máximo de 5 ciganos por colmo e limite de 1 Joacine e 4 Rui Tavares (ou dois pangolins) por barraca; possível alargamento excepcional da área para gestores premiados do Novo Banco ou para a Dona Dolores.Parcelas para espectadores da Eurovisão delineadas por cordas de várias cores; miúdos com menos de 5 anos e dirigentes da Fenprof serão separados por traços de giz no chão das esplanadas; a Comissão Europeia coordenará qualquer abertura de fronteiras entre triquínis e calções de banho.Entre as 18h e as 18h10 será permitida a prática de exercício físico individual (incluindo nadar) sob supervisão de tropas especiais e polícia de choque; a respiração boca-a-boca por nadadores-salvadores a afogados será punida com 25 anos de prisão ou três horas de grelha da TVI (a não ser que o banhista já se encontre morto e devidamente desinfectado).Espectadores fiéis de José Miguel Júdice pela direita; sentido contrário para todos os outros veraneantes (Boaventura Sousa Santos só terá acesso ao paredão e Rodrigo Moita de Deus será vigiado por drone); caso haja abusos por parte de criancinhas irritantes ou algarvios enrolados com bifas, a Polícia Marítima poderá ser chamada a intervir com gás lacrimogénio.Aplicação para telemóvel AreiaNosOlhos.gov a que os cidadãos podem aceder antes de se deslocarem à sua zona balnear, através da qual será possível dar uns palpites e tentar ver se a praia de destino está de semáforo vermelho (cheia de benfiquistas e não aconselhável), amarelo (quase repleta de empregadas de shopping a Xanax) ou verde (acessível a malucos). Caso um concessionário cometa três infracções seguidas, as autoridades reservam-se o direito de soltar José Sócrates em equipamento de jogging na praia.Ficar mas é em casa.Agora santos de vida quase monástica, quando poderemos reapreciar os pecadores ardentes do grande ecrã? A prova do algodão – esterilizado – poderá ser Tenet, novo delírio cinético de Christopher Nolan (O Cavaleiro das Trevas, Interstellar) em forma de blockbuster que estreará no olho do furacão da pandemia, a 17 de Julho. Para dar lucro, Tenet terá de ocupar milhares de ecrãs só nos EUA, em arriscado teste à confiança das massas – exceptuando a versão em imagem real de Mulan, da Disney (estreia a 24 Julho), todas as grandes apostas de Hollywood foram adiadas para o fim de 2020 ou até 2021. No Ocidente, poucas salas reabriram e ninguém apareceu. A 17 de Julho saberemos uma parte do futuro do Cinema.A 5 de Outubro de 2019, a actriz Courteney Cox recebeu para jantar na sua casa em Malibu, Califórnia, os cinco compinchas da mais empática sitcom de sempre, Friends. Não foi apenas um exercício de ócio: à tarde, os executivos da nova plataforma global de streaming, a HBO Max, que será lançada para a semana em território norte-americano (chega a Portugal em 2021), vieram anunciar a aquisição dos direitos das 10 temporadas da série por 393 milhões de euros , aproveitando para negociar um especial televisivo de reencontro que só a Covid-19 interrompeu. A HBO Max, propriedade do gigante AT&T que nela injectará 3,7 mil milhões no primeiro ano fiscal, junta o património da HBO, da Turner Network, da Criterion Collection e da WarnerMedia, entre outras minudências. Quando explodirá esta bolha?