A Madeleine de Leone

1

2

Era uma vez na américa nunca poderia ter sido concebido por um americano: é demasiado lúgubre. Em O Padrinho de Coppola, permeando a tragédia grega, sobra o sentido de glamour, como se os mafiosos da trilogia colocassem a melhor brilhantina, usassem os melhores fatos e conquistassem as mulheres mais belas - não é por acaso que a verdadeira máfia idolatrou as fitas. Os gangsters do filme de Sergio Leone são zés-ninguém, e o seu destino está marcado: permanecerão párias, marginais, fantasmas sem acesso ao mundo que tanto desejavam. Ao longo de 226 minutos, conta-se o percurso de um grupo de putos, filhos de emigrantes judeus na Nova Iorque de inícios do século passado, através de um longo flashback. O narrador é Noodles (Robert De Niro, a carregar os erros da sua natureza como um velho arrasta a bengala), um dos miúdos que vivem no Lower East Side de Manhattan em busca do dinheiro que escapa aos pais, proletários e comerciantes, enfiados em pisos miseráveis. Há as marcas de uma elegia fúnebre, e os únicos momentos que fogem ao peso do requiem são um par de episódios da infância.Leone conhecia bem os anseios daquele bando, tão esquecido como os saltimbancos do Sciuscià de Vittorio De Sica. Não seriam muito diferentes dos dramas de alguns putos dos humildes bairros laziale de Roma, antes da II Grande Guerra, onde cresceu. A primeira imagem que se move - e que fica - é a do miúdo que quer o que os outros já têm: uns minutos de sexo com a rapariga promíscua lá da rua, que aceita dinheiro ou géneros em troca dos ardores da carne precoce. Gordito, o chavalo junta os centavos e compra um "mil-folhas", naquele branco glorioso de açúcar e natas. Senta-se nos degraus, à espera de ser recebido pela ninfa exausta do 5º esquerdo. Anicha-se e contempla a dulcíssima torre. Olha e desembrulha um cantinho. Mete o dedito; prova. Volta a fechar o papel. Espreita mais e desembrulha de novo, até desistir da espúria resistência: porque trocar o sublime prazer conhecido pelo desconhecido prazer sublime?Não é por acaso que a Madeleine de Proust é um biscoito amanteigado e não uma alsaciana boazuda. A Madeleine suscitara ao escritor a lembrança do chá com biscoitos que a tia Léonie lhe servia aos domingos de manhã em Combray. Afinal, a adolescência é um livro de memórias de alegria poderosa, mas nada supera a infância no imenso edifício das recordações.Gerta Keller, uma jovial paleontóloga de 73 anos da Universidade de Princeton, EUA, anda há 30 anos a reunir provas científicas de que o evento cataclísmico que dizimou há 66 milhões de anos 3/4 das espécies na Terra (incluindo os dinossauros) não foi provocado por um asteróide de 9,6 quilómetros de diâmetro que atingiu a província do Iucatã, actual México, mas por uma série de colossais erupções vulcânicas com epicentro no Planalto do Deccan, Índia. Além dos especialistas, poucos sabem que a teoria do asteróide só foi proposta em 1980 pelo físico Luis Alvarez, num charme de Armagedão cinematográfico que ajudou à consensualidade. Gerta anda a pregar a versão vulcânica desde 1978 e tem cada vez mais dados técnicos a seu favor, mas ainda é ostracizada pela maioria dos pares - "devias arder numa fogueira" foi das coisas mais simpáticas que lhe disseram.Dezasseis anos após o mediático caso de Boston, foi agora divulgado o relatório de um grande júri da Pensilvânia, onde se descreve com detalhe o abuso sexual de mais de 1.000 crianças por 301 padres católicos desde 1947, em seis das oito dioceses daquele estado norte-americano. É apenas o mais recente escândalo de proporções bíblicas, com detalhes próprios do Antigo Testamento (o padre que visitou no hospital uma menina de 7 anos que aí estava para ser operada às amígdalas, aproveitando para a violar), entre o carinho salvífico dos cardeais, acordos de confidencialidade assegurados pelas doações e pedidos de desculpa do Papa Francisco que nada adiantam. Face ao sucedido, a Igreja deveria passar a responder na justiça exactamente pelo que se tornou: uma associação criminosa.