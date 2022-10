Quem acompanha o que tenho escrito sobre a crise interior da democracia, não se admirará que tenha recebido os resultados de Bolsonaro e Lula sem surpresa. As sondagens sempre me pareceram muito fictícias, demasiado seguras para a desconfiança natural com que acompanho o crescimento social do autoritarismo nas suas múltiplas formas. Era bom demais para Lula, que embora tenha uma taxa de rejeição inferior a Bolsonaro – e as taxas de rejeição são talvez o elemento mais fiável das sondagens – é recusado por uma parte dos brasileiros com a mesma convicção com que rejeitam Bolsonaro. Aquela vitória esmagadora era altamente improvável e a incapacidade das sondagens para revelar o “voto envergonhado” confirma-se em todas as eleições em que há um ascenso do radicalismo de direita.



Uma democracia frágil

Os problemas da democracia brasileira existem ganhe Lula, ganhe Bolsonaro e não só se ganhar Bolsonaro. Num país cuja democracia está longe de estar consolidada, como revelam muitos aspectos da vida política brasileira, desde a corrupção, ao patrocinato, à multiplicação de partidos e às razões dessa fragmentação, à fragilidade dos equilíbrios institucionais, ao uso do golpe militar como argumento de força, e acima de tudo à pobreza de milhões de pessoas, às condições miseráveis da vida em muitas cidades do Brasil, à diversidade cultural e étnica traduzida num jogo de exclusões, à violência e criminalidade, tudo devia levar à prudência nos julgamentos.