Com excepção do eleitorado de André Ventura, as eleições presidenciais são profundamente tristes para praticamente todos os apoiantes dos outros candidatos. O eleitorado de Marques Mendes passou da euforia inicial à tristeza. O de Seguro pode não estar triste, mas entusiasmado é que não está. O de Cotrim foi sempre a subir, mas acabou também enterrado nas “histórias” que surgem habitualmente nas campanhas. O de Gouveia e Melo entrou em grande, como vencedor seguro, e acabou penosamente fora, com Marques Mendes, do pelotão que se pensava poder ir à segunda volta. O de António Filipe, e não havia melhor candidato para o PCP, ainda não percebeu que anda há muito tempo a arrastar-se a seguir ao Bloco de Esquerda e que não se pode legitimar de forma ambígua a invasão da Ucrânia e depois falar de liberdade e democracia. O Bloco perdeu o glamour, ou seja, perdeu tudo. O Livre tinha um bom candidato para os debates e, depois, enredou-se completamente e ficou para último.Manuel João Vieira nem sequer graça teve. Nenhum, nem mesmo o que ganhou, Seguro, teve qualquer especial alegria.

As eleições tristes