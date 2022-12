Sonhámos tudo?

Há duas narrativas sobre a invasão da Ucrânia. Uma, baseada na realidade. Outra, na suposição e na conspiração. A guerra também se trava no campo de xadrez onde se jogam memórias e falsas memórias. Um exemplo.

Não é preciso ir aos propagandistas diretos. Basta analisar a mente por trás das discussões do coronel na reserva Douglas McGregor, grande apoiante da guerra no Iraque, alegada escolha falhada de Trump para Conselheiro de Segurança Nacional (a substituir John Bolton), e de Michael Vlahos, um autoproclamado ex-agente da CIA, académico e ex-funcionário do Departamento de Estado, que se refere a Washington DC como a "cidade imperial".