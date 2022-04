Seis andamentos e um funeral

1. A Rússia esmaga a Ucrânia. É ainda um dos cenários mais credíveis, dada a desproporção brutal de forças e equipamentos, quer no papel quer em capacidades testadas. Aconteceria apesar de enormes perdas da Federação, mesmo depois de receber reforços do resto do território. Estas forças suplementares viriam das fronteiras da Europa à Ásia, do Sul ao Nordeste, mas esse fortalecimento pode demorar meses.