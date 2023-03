20:00

O regresso do “inimigo ideal”

Infelizmente, cresce em Moscovo uma espécie de “tendência Al-Qaeda” sobre a guerra. Considera que esta só acaba com a destruição total do inimigo e com o triunfo do “Bem”. E o inimigo é todo o “Ocidente coletivo” e o Bem é toda à Pátria Russa. Não há espaço para qualquer compromisso. Mesmo como bluff é terrível.