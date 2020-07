ePaper ou encontre-o nas bancas a 08 de julho de 2020.

Os cidadãos dos estados começam a premiar ou a punir os governos, pela maneira como estes lidaram com a pandemia.A verdade, porém, é que quase todos os estados – descontando casos de má-fé, desvio de poder ou oportunismo partidário – se debateram com os mesmos problemas:– A incerteza científica era enorme. Ainda hoje se debate o problema da transmissão pelo ar, ou a permanência do vírus em superfícies;– Perdeu-se a batalha por uma vacina atempada;– O desentendimento internacional sobre medidas preventivas e curativas tornou-se evidente, a começar pela utilidade da máscara;– O desentendimento era ainda maior na divulgação de números e resultados, parâmetros e classificações. O que é uma "morte Covid"? E etc.– A desesperada necessidade de não arruinar a economia, de forma irreparável, foi e é um drama por todos reconhecido. Daí a urgência da "reabertura", para não morrer da cura.