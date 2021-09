Lisboa nunca existiu

É a cidade onde nasci, onde vivo e onde desejo morrer. Dizer que as oposições à liderança camarária são fracas não pode significar o branqueamento do estado calamitoso de Lisboa.

Não há uma, mas muitas Lisboas. Quem deambula pelo Parque das Nações não imagina a miséria da zona Oriental.



O que espanta mais na atual campanha do presidente da câmara (que tem qualidades e ideias boas, embora em menor número do que as más) é a amnésia.



Parte para a luta com propostas de sonho e revolução, como se não tivesse estado oito anos à frente do município. É poder, mas disfarça-se de rua. Promete o que não foi cumprido. E, em matéria de responsabilização, não reconhece falhas calamitosas, não pede desculpa, não emenda nem remenda.