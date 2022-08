Lições da invasão: o ar

Mais conclusões preliminares da invasão da Ucrânia, pelos olhos dos militares envolvidos. Hoje, a guerra no ar, e a tentativa de dominar os céus, por cima do inferno.

Nos últimos 100 anos, o pensamento militar criou as suas doutrinas de "supremacia aérea". Ou seja, um nível de superioridade tão grande que impeça o inimigo de interferir com as operações da aviação triunfante. Esta pode assim agir ofensivamente com impunidade.