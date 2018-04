Estamos preparados (II)

Para concluir sobre o plano nacional contra potenciais desgraças, temos de olhar de frente para o combate aos incêndios. Além das ideias gerais sobre reflorestação, reordenamento e cadastro. Há coisas que levam uma geração, e outras que têm de ser geradas já

Regresso de um importante congresso internacional sobre terrorismo, organizado pela PJ. No centro de Braga, percebe-se o desastre de 2017: toda a cidade está rodeada de antigas florestas ardidas. Os escombros estendem-se até à zona dos hotéis do Bom Jesus e do Sameiro.

Quem vive na antiga e magnífica Bracara Augusta, de adultos a crianças, foi sujeito a um devastador choque traumático, comparável ao dos sobreviventes de massacres, e das testemunhas de guerras. Dificilmente esquecerão a morte à porta.



Apesar de já não haver muito para arder, em largas áreas de Portugal, temos ainda assim de saber se estamos preparados para os futuros embates.

Infelizmente, muitas incógnitas contidas nos relatórios de 2017 não foram ainda resolvidas.

Um exemplo: quem assumiu o ónus de não decretar o fecho da "estrada da morte" de Pedrógão? O atirar de culpas para a GNR – uma força habituada, militarmente, a cumprir ordens – foi, no mínimo, vergonhoso.

Outro: perante o falhanço da rede celular, dada a incineração de torres, o que aconteceu à comunicação por outros meios, incluindo telefone-satélite?



Parece ter-se chegado este ano a uma conclusão que julgávamos adquirida: não há verdadeira Protecção Civil sem bombeiros preparados, organizados, equipados, missionados e presentes em todas as estruturas de análise, prevenção, comando, controlo, planeamento operacional e intervenção no terreno.

Sem bombeiros especializados, a Autoridade Nacional de Protecção Civil não é nada, a não ser um gigantesco quadro orgânico inútil, inadequado, burocrático, sempre suspeito de servir para guarida a desempregados políticos.



Há depois que perguntar sobre o papel da GNR e PSP e das Forças Armadas (FA). Começando por aqui, a verificação mais simples é a de que o combate aos fogos é uma tarefa acessória e secundária dos militares, não uma missão principal. Se isso não for compreendido, corremos para muitos e desgraçados equívocos.



As FA só devem intervir se possuírem competências e meios especializados que os bombeiros não tenham, de material de engenharia a equipamento NBQ. E a equação operacional não deve ser reduzida a um ramo, mas a forças conjuntas. É assim em todo o mundo.



Por outro lado, há que resolver o problema do combate aéreo. Perante o descontrolo e as suspeitas de corrupção nos negócios, faz sentido que a Força Aérea Portuguesa (FAP) assuma uma espécie de unidade de comando operacional, e que fique resolvido de uma vez por todas o problema dos meios pesados. Estes não são uma cura milagrosa, mas precisam sempre de actuar como última linha, ou em áreas inacessíveis, ou em reforço de emergência.



O fim é a posse desses aviões sem que o Estado português tenha de se submeter às leis da oferta e da procura, à chantagem ou à boa vontade alheia.

Os meios para esse fim podem ser vários, desde uma missão directa da FAP com novos C-130, equipados com MAFFS II Plus ou equivalente (comprados ou doados, ou em leasing), ou, no futuro próximo, KC-390 Condor, até a um mecanismo mais eficaz de recurso a parceiros internacionais equipados, de Espanha à Croácia, de Itália a Marrocos, de França à Rússia.



Quanto à GNR, se bem que o que urgisse fazer fosse a reconstrução de uma guarda-florestal, com componente fluvial e eventualmente costeira, não se pode desperdiçar a experiência já acumulada no GIPS: alargar o seu núcleo, competências e material pode até derivar para a criação de um corpo permanente especializado, autónomo e internacionalmente conectado.



Concluindo, é importante realçar a ideia de que a luta antifogo deixou de ser uma tarefa sazonal, ou uma missão meramente nacional. As ideias de estrutura fixa e de cooperação internacional são basilares, assim como são os conceitos de alerta prévio, evolução tecnológica com novos sensores e cartografia, e especialização em fire/weather intelligence.

Há ainda a possibilidade de declaração de estado de emergência, em caso de calamidade pública: podemos ter de olhar seriamente para isto.



Os envenenadores em massa



Como tínhamos dito em exclusivo no Leste Oeste, a OPAQ (ONU) revelou que o "caso" de Salisbury se deu com o agente A-234/A-262, desenvolvido por Leonard Rink, e conhecido na Rússia como Foliant.

Moscovo tem de explicar como é que o produto de um programa militar só seu, contido numa base de alta segurança, foi ter às mãos de criminosos.

É um espectro. O outro é o do regresso à produção de armas químicas por parte do regime sírio. Este afirmara ter destruído o arsenal em 2014, mas não deixou a OPAQ visitar duas bases. Assad pode pensar que consegue acabar depressa com os rebeldes, lançando os venenos. Mas dificilmente sairá impune.

Ainda aqui o Kremlin precisa de soletrar de que lado está.



Diário de campanha



Propus-me acompanhar aqui os boinas verdes portugueses na RCA. Partiram bem preparados e comandados, excelentemente motivados, apesar de mal equipados e com armamento impróprio.

Na semana de 9 a 16, o ambiente foi infernal. Centenas de feridos e dezenas de mortos em Bangui. Baixas nos capacetes azuis ruandeses. Insurreição do bando do chamado General Force, protegido por muitos populares que chantageia, e por "quintas colunas", quer no governo local quer, infelizmente, na força da ONU. Um militar gabonês foi detido em flagrante, a vender milhares de munições de Kalashnikov aos sanguinários senhoras da guerra.

Perante isto, é preciso dar força aos nossos "páras". Sem olhar a poupanças.



Projectos portugueses



Soldado Milhões (na foto) mostra que o bom cinema nacional tem futuro, além das desmioladas sagas telenoveleiras.

Nos sons, o novo grupo Saga Cega lança À Deriva, pop-rock arraçado de balada, com cabeça, feito por gente do jazz. Os Dead Combo mostram o essencial Odeon Hotel, que chega a ter Pessoa nas entranhas. Há ainda a lenda, Amália Live in Paris, e a declamação maior: David Mourão-Ferreira, Dizem os Poetas.

Concertos: Zeca Afonso é revisto pelo grande duo Anacleto/Pinto (violoncelo/marimba), na Mouraria, e pelo enorme Ricardo Ribeiro, em Loulé (24). E há um Portalegre JazzFest superlativo (26 a 28), a guitarra mutante de Norberto Lobo no Maria Matos (27) e os Wave Jazz em Ponta Delgada (27 a 29).