Estamos outra vez numa daquelas épocas preparatórias, tempo de véspera ou de sementeiras, em que uns aconselham ao PR que dê “um passo em frente” na relação com o Governo, e outros lhe pedem que não dê um passo em falso.

E depois do “passo em frente”?

Como num tabuleiro de xadrez, ou naquele jogo de computador em que gregos e troianos são miniaturas à conquista do mundo, as legiões do nosso drama interno pedem a Belém que faça algo. Ou nada.