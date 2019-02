As Europeias interessam mesmo?

Mais crónicas de Nuno Rogeiro

Perder, mas devagar 13-02-2019 Perder ou ganhar por poucos, no atual campeonato partidário, não é a confissão de um falhanço, mas a verificação da crua realidade. Qualquer governo que se preze, fundamentado em bases precárias e sujeito a abanões sociais sucessivos, pode dar graças aos seus (é laico) pelo “poucochinho”

A toque de caixa 10-02-2019 Técnico, rigoroso, não opinativo, robusto apesar de incompleto, o documento da auditoria sobre a Caixa Geral de Depósitos é devastador, e compreende-se porque foi considerado perigoso. Li-o de fio a pavio. É o testemunho do divórcio entre a Banca sonhada pelos portugueses, e um pesadelo pago pelos mesmos

Racismos ou ostracismos? 04-02-2019 A cegueira da partidocracia portuguesa, sobretudo a mais “progressista”, quanto à miséria social e às péssimas estratégias do Estado, é a origem das Jamaicas que pululam entre nós. Parte da classe dominante, o Bloco de Esquerda é especialmente culpado pelo desvio das atenções do essencial, e pela invenção de fábulas convenientes

(Co)ligações perigosas 28-01-2019 Apesar de todos os nossos partidos políticos saberem que estão fracos, divididos, dependentes, e de precisarem de coligações, alianças ou outros laços de ternura, ninguém quer ser o primeiro a verdadeiramente declarar um projeto comum. É que há ligações perigosas.

A balcanização do PSD 20-01-2019 Mesmo decrépito e dividido, anedótico ou trágico, com propostas equívocas, com tiradas despropositadas, sem chefes, nem reis, nem barões, ou com demasiados líderes e poucas bases, o PSD foi sempre essencial para a definição da Terceira República. A sua fragmentação não serve a ninguém. Mas pior do que a divisão é o teatro

Pela nova Europa fora 13-01-2019 Resolvi colocar a mochila às costas e revisitar os sítios onde se diz estar em construção uma Nova Europa: populista, nacionalista, alérgica à imigração descontrolada e às reguadas de Bruxelas. Eis um relato impressionista do que vi, ouvi e senti. Já não se pode ignorar aquela realidade com um simples resmungo

2019 ou 1919? 06-01-2019 "Cem anos fazem muita diferença. Mas há demasiados motivos de meditação sobre o que virá em 2019, no ano de 1919. Chega a ser perturbante a coincidência de dilemas, desafios, tremores, mudanças e aventuras mais ou menos incríveis."

Quem julga os juízes? 30-12-2018 Há quem ache que "democracia" é comer e calar. Votar de quando em vez e deixar os partidos tratar do resto. Mas o Estado, o regime, a república, não são só a partidocracia. O que fazer quanto aos outros órgãos? Devem os partidos controlá-los mais, ou menos? Falemos, por exemplo, de magistrados

Não brinquem com a segurança 23-12-2018 Este regime político costuma dar-se mal com a segurança e a defesa, as magistraturas e os agentes da tranquilidade pública. Ora a minimização destes, ou a ignorância de situações caóticas no sector, pagam-se caro. E afectam irremediavelmente todas as condições de progresso social e económico. Quando se dá por isso, é demasiado tarde

O poder e a rua 16-12-2018 Todos os países da União Europeia, sem excepção, estão confrontados com fenómenos ditos “populistas”, onde as movimentações de rua se substituem às filas para votar. Portugal também já teve estes casos. E, num momento de greves intermináveis, apesar de haver governo “amigo”, voltará a ter

A rebelião das massas 09-12-2018 Não vale a pena fingir que a França está a braços com uma mera tentativa de tomada do poder pela Frente Nacional. A revolta é mais profunda, mais vasta, mais complicada, mais durável, mais antiga e mais ignorada do que parecia pelo poder central. Emmanuel Macron pode pagar caro a cegueira

O último a rir 02-12-2018 Entrámos em pré-campanha. Déjà vu: todos os partidos entram no purgatório para se limpar de pecados, todos recorrem à cirurgia estética para realçar qualidades. É o tempo dos ajustes de contas e das amnésias gerais ou selectivas. Como no passado, tudo está em aberto

Onze pontos sobre Angola 25-11-2018 Poupem-nos ao romantismo de cordel, ao populismo de papel, ao “nacional-porreirismo” de hotel, na relação entre Portugal e Angola. É preciso, entre os dois países, um diálogo de adultos: realista, franco, mutuamente profícuo, que não fique aquém das palavras nem além do desejável. Eis alguns contributos para o debate

O milagre das rosas 18-11-2018 Penacho no chapéu de caça do Governo, o Bloco de Esquerda revelou-se mais uma vez, na última convenção. Quem assistiu à lista de conquistas alcançadas percebe que o BE abre garrafas de espumante por obter as migalhas da burguesia. Santa Isabel do poder, eis um falso grupo “esquerdista” que não precisa de terceiros para se desmascarar

Manifesto nacionalista? 11-11-2018 A onda das pátrias percorre o mundo, como uma febre que move montanhas. Mas dentro da ideia de “nação” há muitos fenómenos distintos, e até contraditórios. O que poderia ser um nacionalismo universalmente aceitável, duradouro e, digamos, “civilizado”? Apesar das manifestações, manifestamente precisa de um manifesto