A reforma do PSD 27-10-2019 O PSD precisa de reforma, sem se tornar num partido de reformados. E de retornados, se bem que não deva ser o partido do eterno retorno. E de filhos pródigos e filhos-prodígio, pois carece de reconciliação e ideias. E, sobretudo, de soluções que não repitam os erros, as pequenas querelas e os candidatos a barões e tubarões do passado

O truque turco 20-10-2019 A ofensiva de Ancara no centro-norte e nordeste da Síria é ofensiva para muitos. Mas compreensível para muitos outros. Antes de apoiar ou condenar, importa explicá-la. Por trás da expediente expedição turca, está o passado e o futuro

O Brêxito de Boris 17-10-2019 Ri melhor quem ri no fim. A vingança serve-se fria. And all that. Humilhado, ofendido, perseguido, denunciado, espiado à porta, acossado no jardim, fotografado em enxovalho no aeroporto, ridicularizado por causa do cabelo, dos tiques, da língua, Boris Johnson parece ser o triunfador de hoje.

Com vencedores e convencidos 13-10-2019 Nem todos os que perderam têm razões para desaparecer, nem todos os que ganharam obtiveram o que queriam, nem todos os que se convenceram de que nada mudou têm razão, nem todos os que veem perturbações próximas estão errados

Admirável mundo novo 07-10-2019 Cerca de metade dos portugueses saiu de casa num dia de sol, para baralhar e voltar a dar. Em muitos aspectos, ficou tudo mais baralhado do que mais dado. Vamos por partes.

Andar na lama suja 06-10-2019 Tancos entroncou na campanha eleitoral por imperativo processual: a acusação tinha um prazo para ser entregue. Não houve assim nem conspiração nem “decisão cirúrgica” de magoar um partido em particular. Mas alguns parecem ter-se enervado especialmente com o documento, vendo-se composturas habituais transformarem-se em descontrolo. E ainda estamos só no começo

Tudo em aberto 29-09-2019 O que pode ser – nas atuais circunstâncias de temperatura, visibilidade, humidade ambiente e vento – o juízo derradeiro sobre as eleições que se aproximam? Uma verificação, espero que sustentada, é a de que “está tudo em aberto”. Para o bem e para o mal, como quer que cada família política os defina

Os passa-culpas 22-09-2019 Quem terá a culpa da putativa (eventual, se quiserem) maioria absoluta do PS? A “esquerda” faz a questão, mas não lhe dá resposta, porque obviamente todos os dedos apontam para ela. O que BE e PCP acabam por confessar é que foram cúmplices num genial engano, através do qual o capitalismo tomou conta do castelo, disfarçado de proletário

Sua excelência “a estabilidade” 15-09-2019 Debaixo da hábil e sábia governação de António Costa, o doente português encontra-se estável. Ao que parece, é o que basta para entusiasmar o voto da burguesia “conservadora”. Esta reação epidérmica enerva muitos, incluindo a “ou posição”, e o monstro do doutor Frankenstein (PC e BE). A verdade é que há quem seja capaz de votar na doença certa, porque é melhor do que a morte possível

Pré-campanha de saldos 08-09-2019 Há partidos que imitam partidos, e outros que parecem incapazes de comunicar em português corrente. Muitas ideias gastas, muitos temas que não aparecem nunca. Populismo disfarçado e elitismo envergonhado. Muita gente contrariada, e ainda mais desinteressada. Desconversa para todos os gostos. Bem-vindos à pré-campanha de saldos. Eleitorais.

Amazónia: verdades, mentiras e mitos 01-09-2019 Precisaremos de meses para saber, pelas imagens finais da NASA e do seu homólogo brasileiro (o IPE), a comparação entre a atual catástrofe amazónica e a triste história da grande floresta. Mas independentemente disso, importa separar a verdade da mentira, o fundamental do acessório. Sobretudo em Portugal, que vive toda esta angústia - e bem - como causa sua. E não por causa do PAN

Com passo de espera 25-08-2019 Entre a pós-greve e a pré-eleição, entre um quase desastre e um cataclismo em potência (depende do inquirido), há tempo para quê? Se calhar para pensar que, na História de Portugal, e sobretudo nas suas histórias, nada surgiu por acaso, nem nada foi certo para sempre. Predestinação? Não, vontade

No absurdistão 18-08-2019 O Portugal presente (e ausente) nem sempre se compreende pela razão lógica, nem pelo coração impenetrável, nem pela história, nem pelo acidente. Quatro temas onde os absurdos domésticos confluem: crescimento populacional, situação sindical, defesa e segurança, e o novo aeroporto.

Viagens na minha terra 11-08-2019 É uma espécie de caderno de observações sobre sítios por onde passei neste começo de agosto, e acerca de coisas irritantes e beatíficas que fui observando. Às vezes parte-se o coração, outras vezes rangem os dentes, as demais causam indignação, revolta, ou só fascínio.

A posição da oposição 04-08-2019 Falámos durante duas semanas dos pecados da “engenhoca” no poder, vulgo geringonça. Cabe agora perceber o que tem sido a “oposição” a esta. Existe? Pode existir? Pode existir com esperança de governo? Há trunfos para um sucesso? Ou mais vale conformarem-se todos com o estado das coisas?