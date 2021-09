Perguntas e respostas comuns sobre o futuro do Afeganistão, de Biden, dos EUA, da Europa, do mundo, de todos nós, depois deste adeus sanguinolento .

E depois do adeus

António José Saraiva, um dos grandes e heterodoxos historiadores portugueses do século XX, falava da "descolonização exemplar" como uma "fuga de pé descalço". Que não garantiu nem paz, nem segurança, nem reconciliação, nem justiça social, às novas nações geradas pelo colapso do chamado "Estado Novo".



Alguns são tentados a comparar a saída americana do Afeganistão àquele trauma histórico. Faz sentido esse paralelo?



Face aos sucessivos desastres da saída, Joe Biden entra para os vencidos da História, hesitantes entre fins e meios, como Marcelo Caetano, Spínola, Gorbachev ou Gerald Ford?