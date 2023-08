Às vezes, querem-nos fazer crer que não há suficiente para todos. Mas, enquanto isso acontece, um belo cardume passa-nos ao lado e só as gaivotas mais fortes irão dormir de barriga cheia.

Uma fábula: As gaivotas e os bancos

Vejo sombras escuras na orla do mar, que me parecem algas enredadas junto à rebentação. Quando me aproximo, os limos transfiguram-se em peixes, que nadam numa massa compacta, afastando-se de mim.