Quantos de nós têm salários que lhes permitam, sem sobressalto, pagar a renda, os transportes, a alimentação, os cuidados de saúde e os imprevistos e ainda conseguir ter acesso à cultura e ao lazer? Precisamos de salários compatíveis com a vida.

Um salário compatível com a função

Deparo-me, numa rede social, com um anúncio de emprego. Depois da descrição do perfil pretendido, há umas linhas dedicadas ao que a entidade empregadora está disponível para oferecer. A última fez-me parar: "Oferece-se salário compatível com a função".