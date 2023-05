Perder o miolo

Uma cidade que perde as famílias com crianças está a perder o seu miolo, deixando apenas a casca dura dos muito ricos em cima e, por baixo, a crosta dos quase escravos que vivem amontados em quartos em sistemas de cama quente.

A praça do meu bairro está engalanada para o 25 de Abril. Sento-me ao lado de uma senhora e, enquanto o espectáculo não começa, ela mete conversa para me contar como viveu na pele a revolução e os sustos que a antecederam. Às duas por três, o tema resvala para um medo que por estes dias nos rói as entranhas a todos.