"O povo é sereno". A frase de Pinheiro de Azevedo ficou para a História e colou-se-nos à pele com a força do mito dos brandos costumes. Somos aquele povo que, como cantava Sérgio Godinho, cá vai "andando com a cabeça entre as orelhas" e, acrescento eu, muitas vezes com o rabo entre as pernas.