Os deuses dos pássaros azuis

Vamos para o meio da praça e gritamos. O algoritmo leva as palavras. Mas não como o vento. Como cordas amarradas aos dedos dos bilionários que, ao longe, as manipulam com a arte de quem dá a vida a fantoches. Algumas saem de cena, outras são agitadas.

As redes sociais apareceram como uma utopia. A Ágora passou a ser do tamanho do mundo. E a ilusão que nos venderam era a de que, do alto desse púlpito, qualquer um podia dar uma opinião que ecoaria por todo o lado sem barreiras.

As palavras seriam como pássaros azuis, a voar pelos ventos da liberdade. O longe tornar-se-ia perto. O local seria global. E, todos cada vez mais ligados por redes invisíveis, ficaríamos mais humanos, mais sábios, mais activos.

Descobrimos, entretanto, que os pássaros azuis não se alimentam de vento. São insaciáveis. É preciso dar-lhe milhões. E só as sábias mãos de quem já muito acumulou consegue retirar riqueza onde à superfície só parece haver ar.

Escava-se bem e, lá no fundo, o ouro dos nossos dados reluz. Somos nós as minas desses Midas que se alimentam do que fazemos, do que gostamos, do que somos.

No meio dessa Ágora virtual onde nos foi prometido que seríamos cidadãos, somos afinal pequenos joguetes desses grandes deuses que tudo controlam.

É deles o poder de fazer ouvir e de calar. De desenhar os limites. De estabelecer a própria verdade.

Se não fizermos alguma coisa para tomarmos nas mãos as rédeas das redes, estaremos condenados ao jugo de uma mão cheia de homens brancos de meia-idade, pornograficamente ricos.

Serão eles a escolher que pássaros azuis chegarão aos céus. Os seus interesses, as suas narrativas descerão sobre nós dos céus como palavras divinas.

Quem lhes deu esse poder? Alguns responderão que o mercado. Mas, para quem acredita na democracia, nenhum deus poderá estar acima das regras ditadas pela maioria.

Cabe-nos exigir o resgate do controlo da palavra, do não dito, da verdade. E garantir que os senhores dos pássaros não nos conseguem manter dentro das suas gaiolas douradas.