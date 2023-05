08:00

Propor a paridade

No último século, aceitou-se mais rapidamente que as mulheres estudem e trabalhem fora de casa, do que os homens assumam as responsabilidades parentais e o trabalho doméstico de forma paritária. Em resultado, gerações de mulheres ficaram sobrecarregadas com profissões exigentes e com uma carga de trabalho doméstico – físico e mental – quase exclusivamente aos seus ombros