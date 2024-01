A convocatória diz claramente que pretendem passar “pelas ruas com mais imigrantes do país, sobretudo de origem islâmica” porque discordam da sua permanência no nosso país. Se isto não é ódio e vontade de intimidar, não sei o que será.

“PELAS RUAS COM MAIS imigrantes do país, sobretudo de origem islâmica, vamos demonstrar aos traidores que nos governam desde o golpe de 1974, que existem portugueses que não querem alterar o seu modus vivendi, nem estão dispostos a sacrificarem mais mulheres no altar do multiculturalismo.”