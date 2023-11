Num país envelhecido como Portugal, com fraca cultura de manifestação, é natural a resistência ou a antipatia de muitos aos protestos pelo clima. E vários ativistas têm alertado para restrições excessivas de direitos fundamentais de expressão e manifestação dos ativistas pelo clima no resto da Europa.

SEGUNDO um inquérito do Eurobarómetro de julho deste ano, 93% dos europeus consideram que as alterações climáticas são um problema grave que o mundo enfrenta; 58% consideram que é preciso acelerar a transição para a economia verde e 73% concordam que o custo dos danos causados pelas alterações climáticas é muito mais elevado do que o investimento necessário para a transição ecológica.