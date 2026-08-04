Sábado – Pense por si

Leonor Caldeira
Leonor Caldeira Advogada
Adicione como fonte preferencial no Google
04 de agosto de 2026 às 23:00

A caridade do bisturi

O programa ajuda a cimentar a ideia de que, perante insultos pela idade e pelo peso, a solução não é a mudança de mentalidades de quem ofende, mas antes a alteração do corpo (ad aeternum) da ofendida

Quinita, carismática participante de 63 anos da mais recente temporada do programa televisivo Casados à Primeira Vista, foi sucessivamente criticada pelos dois maridos que o programa lhe destinou por causa da sua aparência. Os comentários incidiram sobretudo sobre as suas próteses dentárias e rugas na cara. Também Quinita criticou o aspeto físico dos dois homens, apontando o excesso de peso e a idade avançada.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

A caridade do bisturi