UMA PESSOA OUVE O DISCURSO de Pedro Nuno Santos no encerramento do congresso do PS e pensa: os socialistas suecos acabaram com a planificação económica na década de 30 (do século passado); os socialistas alemães, em finais da década de 50; os trabalhistas ingleses tentaram no mesmo período (com Hugh Gaitskell), mas a coisa só aconteceu com Tony Blair, que enterrou a famosa cláusula IV da constituição do partido que defendia a propriedade colectiva dos meios de produção. Motivos?