Pequenas células cinzentas

AS EDITORAS não têm descanso: depois de reescreverem passagens de Roald Dahl que podem ser ofensivas para pessoas com transtornos mentais, parece que já se afiam as mandíbulas para triturar os livros de Agatha Christie. Nas histórias de Poirot e Miss Marple, existem observações problemáticas sobre a fisionomia de povos diversos. Os “leitores sensíveis” não gostaram e, depois do pranto habitual, convenceram as tesouras a lidar com as descrições físicas e as referências étnicas que deprimiram o pessoal.