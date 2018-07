Os amanhãs que não cantam

Em Portugal, pelo contrário, ela cristaliza uma sabedoria popular que suplanta os manuais da especialidade. Confrontado com um carro, umas férias ou um plasma, o português anónimo considera a compra uma vitória pessoal perante um horizonte de sazonal miséria. "Já cá canta" é, no fundo, um grito bélico sobre o inevitável: o futuro onde nada cantará.



o estrangeiro fez bem à cabeça de Mário Centeno. Longe vão os tempos em que o ministro, enfiado no colete-de-forças socialista, repetia psicoticamente que o país tinha virado a página da austeridade. Hoje, de volta à vida sã, é vê-lo a falar de "prudência", "realismo", "rigor". A entrevista ao Público não foi excepção: o Orçamento para 2019 é para todos os portugueses, não apenas para os professores. Bem dito. Embora, para ser prudente, realista e rigoroso, o ministro devesse ter dito que o Orçamento é para todos os portugueses, e não apenas para as 17 carreiras profissionais que, informa o Correio da Manhã, esperam uma recuperação total do tempo perdido. Essa ambição significa mil milhões de euros. E mil milhões de despesa com pessoal estragam a pintura junto de Bruxelas, onde o nosso Mário se passeia com um daqueles sorrisos só dele.



Resta saber o que pensa António Costa destas palavras. Sobretudo quando o Dr. Costa sabe que, sem os professores e a restante função pública, não é possível comprar uma maioria que se veja.



Ou muito me engano, ou a entrevista do Dr. Centeno não foi apenas um recado para os sindicatos. Quando ganhamos distância e independência, vemos melhor do que a casa gasta.



E que tal fazer um filho por encomenda? No futuro, será possível. O Conselho de Bioética de Nuffield analisou esse dilema ético e determinou: se pudermos alterar o ADN em embriões humanos para evitar certas patologias, tudo será para o bem da espécie. A legislação terá de evoluir. Claro que o conselho não é completamente ingénuo; e aconselha critério com outro tipo de intervenções. Exemplo: se eu desejo um filho com o rosto de Brad Pitt e os miolos de Albert Einstein, a medicina deve recuar de horror perante o cenário à la carte. Os filhos não são um catálogo de automóveis.



Infelizmente, todos sabemos que não é possível suster um dique furado com a ponta do dedo. A inundação eugénica caminha para nós.



Longe de mim vestir o traje de ludita moderno, fulminando com censuras a soberba dos homens. Apenas concordo com o filósofo Michael Sandel em The Case Against Perfection: "construir" um filho como se ele fosse um puzzle significa desfigurar a natureza da relação entre progenitores e descendentes.



Costuma dizer-se que o amor dos primeiros pelos segundos é "incondicional". Tradução: amamos um filho desinteressadamente, sem exigir condições especiais para isso. Naturalmente que os filhos nos desiludem; e é possível, em condições extremas, desejar que o desgraçado se afaste da nossa vista. Mas uma situação aberrante não altera a relação primordial – e incondicional – entre pais e filhos.



De igual forma, tendemos a olhar para os filhos como "dádivas". Nova tradução: eles podem não ser o Brad Pitt nem ter a inteligência de um Einstein; podem, aliás, ser frágeis, doentes, carentes. Mas são amados independentemente disso. Ou, heresia anti-progressista, por causa disso.



Imaginar um mundo onde o primeiro vínculo entre pais e filhos se cria por catálogo talvez seja uma proeza científica. Duvido que seja uma proeza moral.



P.S. – Esta coluna vai de férias. Regressa a 16 de Agosto.

Os excessos de dívida sempre despertaram o moralista que há em nós. Soube-se agora que, em Maio, a coisa ficou acima dos 724 mil milhões de euros, uma proeza sem igual. Foi o que bastou para que as cassandras caseiras desatassem a moralizar os rústicos, que gastam o que não têm como se não houvesse amanhã.Lamento discordar. Mas é precisamente por não saber se haverá um amanhã que a nossa gente se arruina docemente em carros, férias e plasmas. O fenómeno ainda não foi suficientemente estudado pela ciência económica. Mas eu, que não pertenço à seita, proponho um nome para ele: Lei do Já Cá Canta. Em que consiste essa lei?Basicamente, é um modelo que explica como, em países pobres e onde a irresponsabilidade política é a regra, as populações tendem a alocar os seus recursos para roubarem ao futuro o que consomem no presente. Em latitudes que levam a poupança a sério e onde o futuro se apresenta com um razoável grau de previsibilidade, a Lei do Já Cá Canta não oferece qualquer vantagem ou racionalidade económica.