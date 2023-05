18:00

Não é só fumaça

Não é o tabaco que me move, mas a arrogância do poder de determinar as escolhas pessoais que não atingem terceiros. O Estado só pode interferir na liberdade individual para proteger eventuais danos aos demais. Quando isso não se verifica, não lhe assiste qualquer direito de tentar salvar o meu corpo, ou a minha alma.