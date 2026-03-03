Sábado – Pense por si

João Pereira Coutinho
João Pereira Coutinho Politólogo, escritor
03 de março de 2026 às 23:00

Atracções fatais

A barbárie de Putin, pelos vistos, não comove o PCP. Felizmente, tem comovido os eleitores, que reduziram o partido a três gatos pintados. Se um dia a bancada ficar vazia, será também por causa da Ucrânia.

AINDA ME LEMBRO: Fevereiro de 2022. Rumores de que a Rússia se preparava para invadir a Ucrânia numa operação de larga escala. Os camaradas portugueses, rosnando de gozo, acusavam a NATO de espalhar mentiras e provocações.

