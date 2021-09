Operações de prestígio

NUNCA SE FALOU TANTO de silêncio como agora, nunca o silêncio teve tanto destaque e importância como nos últimos anos.



Uma parte do trabalho de muitos historiadores passa, cada vez mais, por identificar os silêncios e os silenciamentos do poder.



Palavras como ocultação, dissimulação, trauma, recalcamento, não-dito, esquecimento ou amnésia tornaram-se uma espécie de vulgata ou senso comum de aplicação universal para denunciar os silêncios, quer do mundo posterior ao Holocausto, quer do mundo posterior ao colonialismo.