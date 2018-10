O bidé na literatura portuguesa

A crónica anterior, Glória ao Bidé, motivou a troça de alguns leitores. Compreende-se. Um tema de tal grandeza não podia deixar de solicitar a vossa atenção apaixonada. Saber que estes textos conseguem suscitar o interesse da colectividade deixa-me doido de contentamento. Afinal, o meu objectivo prioritário é proporcionar emoções fortes (e, claro, lucros fabulosos à Cofina).O que estimulou os inimigos do bidé a escrever-me foi algo a todos acessível: ridicularizar o tipo da fotografia à vossa esquerda, com as mãos enterradas nos bolsos das calças e expressão de quem lhe está a chover dentro de casa e isso não lhe importasse. Mas ridicularizar porquê? Porque elevei o bidé, coisa obscena e rasteira, à dignidade de uma crónica; por ter promovido a alturas inéditas um equipamento de casa de banho que serve para limpar o rabo e a genitália; porque cantei em discurso o bidé, e sobre o bidé impendi a salvação do planeta, praticamente exigindo ao parlamento e à ONU que votassem contra a extinção do bidé.Para recalcar a importância do bidé – uma importância, convenhamos, que ninguém antes lhe ousara conceder –, sinto-me no dever de vos informar que o bidé constitui um elemento indispensável da construção do nosso edifício literário, e forma como que o alicerce do pensamento de vários escritores portugueses. Com efeito, não é raro, antes comum, encontrarem-se na literatura portuguesa referências ao bidé, o que de resto vem contrariar a tese que defendi aqui, em Maio passado, sobre o peso enorme do chulé na identidade nacional (julgava eu que a literatura lusitana me jorraria um dilúvio de chulés e, no fim de contas, pouco ou nada se encontra, excepto uma referência à caserna dos militares como "a mansão do chulé", no primeiro romance de Domingos Lobo, ou a um desgraçado que "quase desmaiou com o fedor a chulé dos sapatos de borracha, carcomidos com as andanças do dono", numa das obras de Adelino Sá).Mas não divaguemos. Aqueles que dizem que só encontraram uma ou duas funcionalidades para o bidé oferecem-nos apenas a imagem da sua própria rigidez mental. Reparem na variedade de funções literárias do bidé. António Lobo Antunes (ALA) coloca, nas crónicas, uns "chinelos esquecidos no bidé"; Casimiro de Brito, em Pátria Sensível, lembra o "bidé onde costumávamos acumular as cartas por responder"; Silva Carvalho, em Palingenesia, evoca um truque muitas vezes utilizado para compensar a falta de espaço no frigorífico: ela "diz-me que tem umas cervejas frescas no bidé". E Agustina Bessa-Luís, prosseguindo no mesmo compasso, demonstra n’O Concerto dos Flamengos que o bidé também foi inventado a pensar nos ébrios: "Bruno ia vomitar para o bidé, e a mulher, se entretanto tinha mulher, achava-o porco."Lobo Antunes, o segundo autor português a integrar a Biblioteca La Pléiade, a prestigiada colecção francesa que é muito maior que o Nobel, recorre ao bidé para expressar a fragilidade das coisas humanas. A partir de uma receita de aplicação universal, que consiste em encher o bidé com roupa encardida, detergente e água, o autor de Exortação aos Crocodilos projecta sobre o bidé (e os frangos de churrasco) todo o seu cinismo filosófico: "de peúgas de molho, na espuma do bidé, no segundo direito do Monte Abraão, porque o casamento no fundo é isto, duas pessoas sem alma para cozinhar e nada para dizer partilhando peúgas em detergente e frangos de churrasco" (A Morte de Carlos Gardel).Simultaneamente útil e profundo, o bidé não cessa de surpreender. O livro que melhor revela as imprevistas serventias do bidé, ao mesmo tempo que a sua capacidade de transformar radicalmente a nossa relação com a realidade, é Viagem Com Branco no Bolso, romance de Manuel da Silva Ramos onde se lê este conselho digno de ser seguido: "se vires bidé usa-o pra outro fim criares jacaré ou guardares à noite a dentadura postiça".Sem que ninguém tenha ainda dado por isso, presumo, o bidé vem assumindo um protagonismo cada vez maior na obra de Lobo Antunes. Tendo em conta a sua mestria em lidar com os inúmeros detalhes da vida quotidiana, percebe-se que ALA atribua particular relevância ao bidé, sobretudo como ponto de apoio para cortar as unhas dos pés: "não menosprezes os pés apesar da dificuldade em cortar-lhes as unhas inclinado para diante de calcanhar no bidé" (Que Cavalos São Aqueles que Fazem Sombra no Mar?). Nos romances seguintes podem extrair-se cenas idênticas, como esta: "a proeza de cortar as unhas de joelhos no queixo apoiando-as no bidé" (Não é Meia-Noite Quem Quer). Ou esta, aliás excelentemente conseguida: "lembrou-se da mulher de manhã, a seguir ao duche, embrulhada na toalha grande, com a toalha pequena de turbante na cabeça, sentada na tampa da retrete, de calcanhares no rebordo do bidé, a cortar as unhas dos pés guardando as aparas na palma, se caía alguma molhava o indicador e apanhava-as dos azulejos" (Para Aquela Que Está Sentada no Escuro à Minha Espera).Dir-se-ia que os escritores, amordaçados pelo pudor, se esqueceram da missão original do bidé. Nada mais injusto. Leia-se o que escreveu Luísa Costa Gomes, em Florinhas de Soror Nada – A Vida de Uma Não-Santa, e reconhecer-se-á a verdade do que acabo de dizer. A dada altura, a ingénua (e lúbrica) Teresa Maria cura de saber se "podia engravidar se tivesse o azar de lavar as partes baixas num bidé onde um homem tivesse acabado de molhar o instrumento". O imaginário do privado, do íntimo e do oculto associado ao bidé não podia escapar à observação do escritor português mais altamente dotado para as descrições com bidés. É mesmo digno de nota o cuidado com que Lobo Antunes se refere à pentelheira: as "amêndoas escuras do púbis que lavavam a cavalo no bidé com o líquido dum garrafão de palha" (Fado Alexandrino).O bidé permite ainda a ALA traçar um quadro eloquente do seu pessimismo antropológico quanto à curta duração do amor. Ao contrário do filósofo romeno Emil Cioran, que dizia que o amor é um sentimento tão forte que até conseguiu sobreviver "ao romantismo e ao bidé", Lobo Antunes considera que o amor é uma doença que se cura com uma caixa de ampolas e lavagens de permanganato morno no bidé da criada" (referência ao método de irrigação vaginal – também denominado "banho checo" em alguns sectores da sociedade – após o coito, para tirar os espermatozóides, mas que conduz frequentemente a candidíases vaginais). Esta comparação entre o bidé e a morte do amor, é preciso dizê-lo, achava-se já esboçada em Os Cus de Judas: "até o amor acabar no chapinhar do bidé, onde as grandes efusões se desvanecem à custa de sabonete, raiva e água morna".Para além de apontar para as infinitas possibilidades da escrita, o bidé é também um herói civilizador. Na verdade, como defende Ramalho Ortigão em As Farpas – "Os fundamentos da filosofia positiva e as conveniências do bidé" –, o bidé é um refúgio da civilização. Veja-se a cena na estalagem de Aveiro, em Explicação dos Pássaros, quando Carlos "pensa sentado no bidé a arquejar, enquanto mãos invisíveis e cruéis lhe torciam impiedosamente os intestinos e um esguichozinho de vento se escapava do ânus". A afirmação de Lobo Antunes numa entrevista de 2004, que traía a sua grande familiaridade com o bidé – "[aquela] meia-hora que passo sentado no bidé antes de todas as coisas começarem a acontecer" –, introduz aqui um elemento de dúvida: não haverá algo porventura de autobiográfico em todas estas passagens de ALA?Contemplar o bidé serve, finalmente, para sugerir as limitações apensas à condição humana. Em Os Cornos de Cronos, Américo Guerreiro de Sousa, escritor que deveria ser lembrado mais vezes, soube apreender a enorme carga ontológica do bidé, daí tê-lo convertido numa categoria suprema do seu discurso literário: "E enquanto me aliviava, o olhar prendeu-se a um ponto determinado do bidé. Não o consegui arrancar de lá, por mais que me esforçasse. Isto pareceu-me muito simbólico: o homem que quer fugir dos seus limites mas não pode."Não me é lícito fazer agora a interpretação de todas as obras demonstrativas da importância fundamental do bidé nas nossas vidas. Sobre isso, e sobre as inexoráveis razões para não abolirmos o bidé, fique esta crónica por documento. E esta pergunta, que deverá rondar agora na cabeça dos leitores que me escreveram: sem o bidé onde estaria hoje a literatura portuguesa?