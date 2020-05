Mais crónicas de João Pedro George

Max Weber 26-05-2020 Nos meus tempos de esforçadíssimo professor de Sociologia, Weber e Marx eram como Tintim e Astérix, Coca-Cola e Pepsi, Apple e Microsoft, Beatles e Rolling Stones. Ou se gostava de um ou de outro

Monstros escondidos nas sombras 19-05-2020 No próximo ano, um século depois do seu nascimento, serão publicados pela primeira vez os diários íntimos de Patricia Highsmith, onde ela se confessa racista, anti-semita e misógina

Couves & Alforrecas Redux 13-05-2020 Para se locupletarem e promoverem o seu negócio, os patrões do Clube do Autor decidiram fazer-se lucas, passando por cima da lei que protege os autores

Luís Oliveira (Antígona): Subsídios para o estudo de um editor refractário 06-05-2020 Oliveira é o mais acabado exemplar do indivíduo que diz uma coisa e faz outra. Na teoria, é radicalmente do contra, é um ácido crítico das instituições capitalistas e dos seus representantes. Na prática vivida, porém, cultiva a lei desvairada do dinheiro, entrega-se ao instinto de ganhuça do capitalismo, é um escrupuloso defensor da concorrência implacável e da fórmula autoritária

Inflação 29-04-2020 As casas são histórias. Histórias dentro de histórias que se cruzam, sobrepõem, confundem. Histórias que dizem muitas coisas sobre a nossa capacidade de nos inventarmos, de ultrapassarmos os limites e desmentirmos o que fomos anteriormente

Efeito Macbeth 22-04-2020 Para quem acha que foram o nosso desrespeito pela natureza e o nosso desprezo pelos animais que causaram esta pandemia, aqui está outra explicação para a nossa actual ânsia de asseio

Calor humano 15-04-2020 Como doentes que negam interiormente os seus próprios cancros, os seres humanos têm uma enorme dificuldade em aceitar que são também oportunistas, ignóbeis e desprezíveis

Atchim! 08-04-2020 Não podemos evitar certa perturbação em presença dos espirros. Fugir deles tornou-se uma questão crucial, um exercício necessário de sobrevivência, e a forma como espirramos um elemento determinante do nosso comportamento social e da nossa grandeza ou pequenez moral

A merda do vírus 01-04-2020 Neste momento em que o ser humano está de quarentena e precisa tanto de limpar o rabo lá em casa, é preciso ter a coragem de perguntar: quem vos mandou tirar o bidé da casa de banho?

Apocalípticos e pós-apocalípticos 25-03-2020 Não é preciso nenhum talento específico para observar que as pessoas quase sempre viveram obcecadas com o perigo da sua própria extinção. Todavia, só no século XX é que o ser humano, graças ao progresso tecnológico, se tornou capaz de converter todo o planeta num cemitério

Pura treta 18-03-2020 André Ventura é atravessado por várias personalidades. Dentro dele coexistem o defensor da redução dos salários dos políticos e o acumulador de dinheiros de várias proveniências; o populista que ataca as classes dirigentes, e o jurista que advoga planos fiscais que beneficiam os ricos

Pessoas sem palavra 11-03-2020 Num País que não respeita regras ou acordos, quem aprecia enganos e mentiras tende a ser promovido e condecorado: em Outubro de 2019, NAS foi nomeado secretário de Estado da Cultura ficando com a tutela do Cinema, do Audiovisual e da Comunicação Social

Estrutural 04-03-2020 O racismo fez parte do longo processo de formação da sociedade portuguesa, mergulha as suas raízes na violência colonial, constitui uma das suas estruturas mais permanentes e basilares e foi assimilado pela mentalidade colectiva

Sexismo & racismo 26-02-2020 O pior cego é o que diz, parafraseando o bispo Richard Williamson, negacionista do Holocausto: “Creio na Santíssima Trindade e na Virgem Maria, mas para o racismo continuo à espera de provas”

Imaginação coletiva 19-02-2020 Apesar de vivermos em sociedades laicas e científicas, estas lendas evidenciam a necessidade primordial e eterna de continuarmos a alimentar a vida da imaginação e a captar o maravilhoso da “vida do espírito”