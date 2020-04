Mais crónicas de João Pedro George

Atchim! 08-04-2020 Não podemos evitar certa perturbação em presença dos espirros. Fugir deles tornou-se uma questão crucial, um exercício necessário de sobrevivência, e a forma como espirramos um elemento determinante do nosso comportamento social e da nossa grandeza ou pequenez moral

A merda do vírus 01-04-2020 Neste momento em que o ser humano está de quarentena e precisa tanto de limpar o rabo lá em casa, é preciso ter a coragem de perguntar: quem vos mandou tirar o bidé da casa de banho?

Apocalípticos e pós-apocalípticos 25-03-2020 Não é preciso nenhum talento específico para observar que as pessoas quase sempre viveram obcecadas com o perigo da sua própria extinção. Todavia, só no século XX é que o ser humano, graças ao progresso tecnológico, se tornou capaz de converter todo o planeta num cemitério

Pura treta 18-03-2020 André Ventura é atravessado por várias personalidades. Dentro dele coexistem o defensor da redução dos salários dos políticos e o acumulador de dinheiros de várias proveniências; o populista que ataca as classes dirigentes, e o jurista que advoga planos fiscais que beneficiam os ricos

Pessoas sem palavra 11-03-2020 Num País que não respeita regras ou acordos, quem aprecia enganos e mentiras tende a ser promovido e condecorado: em Outubro de 2019, NAS foi nomeado secretário de Estado da Cultura ficando com a tutela do Cinema, do Audiovisual e da Comunicação Social

Estrutural 04-03-2020 O racismo fez parte do longo processo de formação da sociedade portuguesa, mergulha as suas raízes na violência colonial, constitui uma das suas estruturas mais permanentes e basilares e foi assimilado pela mentalidade colectiva

Sexismo & racismo 26-02-2020 O pior cego é o que diz, parafraseando o bispo Richard Williamson, negacionista do Holocausto: “Creio na Santíssima Trindade e na Virgem Maria, mas para o racismo continuo à espera de provas”

Imaginação coletiva 19-02-2020 Apesar de vivermos em sociedades laicas e científicas, estas lendas evidenciam a necessidade primordial e eterna de continuarmos a alimentar a vida da imaginação e a captar o maravilhoso da “vida do espírito”

Patriotices 12-02-2020 À semelhança de Pinheiro Chagas, quando acusou Eça de Queirós de contribuir para a degradação do prestígio português, por ter afirmado que “o nosso império do Oriente fora um monumento de ignomínia”, André Ventura não se cansa de gritar que está grávido de patriotismo

Porcos 05-02-2020 Toda a gente sabe que a corrupção e o roubo se tornaram constitutivos da sociedade portuguesa, que o compadrio, a gatunagem, o arranjismo e o nepotismo são a essência da própria estrutura social

Da envergadura (reduzida) dos nossos chefes de Estado 29-01-2020 Compreendo porque Portugal, em nome de algo estupidamente insensato – o império colonial como ente eterno –, exigiu a milhares de famílias que sacrificassem a vida dos seus membros mais activos e potentes. O mínimo que podemos fazer é não o deixarmos cair no esquecimento

Morna nostalgia 22-01-2020 A aceitação da diversidade e relatividade das sociedades e das culturas não pode sobrepor-se à liberdade de julgamento e de opinião; à liberdade de criticar, caricaturar e ridicularizar aquilo que as sociedades veneram ou adoram cegamente

Refrescos e elogios 15-01-2020 As muitas ligações de João Paulo Cotrim são aqui vistoriadas, e incluem a TAP, o jornal Hoje Macau, o El Corte Inglés e a RTP3. Ele é também especialista a fazer curadoria de exposições e a comissariar festivais. João Paulo Cotrim é um homem de rebanho, põe os seus autores, da Abysmo e da Arranha-Céus, em todo o lado. Último capítulo do inquérito à vida cultural portuguesa.

Imprensa Nacional? Está bem, abelha! (4) 08-01-2020 Graças à Imprensa Nacional-Casa da Moeda (INCM), os títulos provenientes do engenho fecundo de Mega Ferreira dilataram-se. Além de se ter tornado um dos autores da casa, Mega Ferreira passou a integrar o Conselho Editorial, órgão da INCM que decide quais as obras que merecem ser editadas com dinheiros públicos.

Assim vamos: auditoria à Parque Expo (3) 01-01-2020 Mega Ferreira deixou a presidência do Conselho de Administração da Parque Expo em 2002 e em 2006 seria nomeado, por convite da então ministra da Cultura, Isabel Pires de Lima (PS), para o cargo de presidente da Fundação Centro Cultural de Belém. Em Portugal, quando um gestor público não faz bem o seu trabalho, em vez de cair, sobe