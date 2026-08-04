Sábado – Pense por si

Gonçalo M. Tavares
Gonçalo M. Tavares Escritor
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04 de agosto de 2026 às 23:00

Em frente com a IA, ou seja: procuremos já o planeta C

A IA continua em grande. Duas notícias recentes, uma cómica e outra trágica, estão aqui para nos mostrar isso.

A IA continua em grande. Duas notícias recentes, uma cómica e outra trágica, estão aqui para nos mostrar isso. A tragédia regressa sempre em forma de comédia, já dizia um clássico, mas, na verdade, a mesma narrativa pode vir já com essas duas irmãs siamesas juntas: a comédia e a tragédia.

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