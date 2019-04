Uma nomeação quase cómica

Anomeação do presidente da câmara da Figueira da Foz para secretário de Estado do Ambiente é quase cómica. O ex-juiz e ex-diretor-adjunto da PJ no tempo de Adelino Salvado ficou conhecido por péssimas razões. Liquidou a investigação do Apito Dourado, ao participar no ataque montado pelo Governo de Durão Barroso, com a conivência da direção da PJ, contra os dois coordenadores do processo, Teófilo Santiago e Massano de Carvalho, bem como contra o juiz Artur Oliveira, à época a liderar a PJ do Porto. Face ao incómodo de Durão Barroso com as notícias sobre as conversas de Valentim Loureiro, então vice-presidente do PSD, com os seus secretários de Estado, sobretudo Miguel Relvas e José Luís Arnaut, quis saber o que existia no processo. Os investigadores, pressionados pela própria direção, não disseram nada, foram demitidos e despachados como oficiais de ligação para Cabo Verde e Lyon.Depois, como substituto de Artur Oliveira na PJ do Porto, Ataíde das Neves comunicou antecipadamente a Rui Rio a realização de umas buscas na câmara do Porto, numa investigação ao licenciamento de uma obra. Disse, na altura, que o fez por razões "institucionais" mas "sem dar conta do que estava em causa". Facto objetivo: as buscas não deram resultado nenhum e o processo também não. Se esta é a visão de Rui Rio sobre a investigação criminal, estamos conversados sobre a sua reforma da justiça.

