Para lá do que é óbvio, em matéria de consolidação de uma democracia, designadamente a exigência permanente e centrada na melhoria das condições de vida das famílias, na melhoria da ‘vidinha’, seria bom que o sobressalto abrangesse outros domínios.

O líder do PSD, Luís Montenegro, pediu este fim de semana um sobressalto cívico e tem toda a razão. Também quero. Aliás, há muito que o peço. O sobressalto cívico é essencial em muitas frentes. Mais de imediato, sublinho a necessidade de um sobressalto cívico que aumente a exigência dos eleitores, contribuintes, utentes de serviços públicos, mulheres, homens, transgénero, católicos, muçulmanos, judeus ou budistas, da opinião pública e publicada, das redes sociais e dos influencers, seja lá isso o que for, com o poder político.