Há 29 minutos

Manuel Pinho, um exercício de memória Exclusivo

Não será inédito, em quase 50 anos de democracia e em muitos de ditadura, um ministro ser assalariado de um grupo económico. Mas Pinho foi descoberto, com prova fumegante, num governo em que o próprio primeiro-ministro mercadejou com o cargo a favor do mesmo Salgado.