A propósito dos vídeos malditos

Com este pano de fundo, todos puseram a Sábado no pelourinho, quando esta divulgou a existência da investigação, começando aí a ladainha do segredo de justiça, abraçada por advogados sem escrúpulos, que falam nas televisões como se fossem virgens sem nenhum interesse, jornalistas comprometidos com Sócrates e toda a sua galáxia de poder nos anos em que foi primeiro-ministro, um procurador-geral da República que nunca deveria ter sido, um presidente do Supremo que há muito defende indemnizações punitivas contra a imprensa, comentadores que são verdadeiros gestores de interesses pessoais e de amigos, que andaram anos à babugem do poder de Sócrates, Salgado, Bava, Mexia e por aí adiante.



Foram – e ainda são – tão apaniguados destes como dos clubes que representam nas paródias televisivas da bola, que frequentam. Alguns deles são os idiotas úteis que Sócrates tem usado como testemunhas no verdadeiro bullying judicial promovido contra os jornalistas e os títulos que não se vergam à sua vontade.



Essa gente, que faz agora um penoso mea culpa por não ter reparado na cultura de saque em que vivemos nos anos de Sócrates, atira a narrativa dos direitos fundamentais por dá-cá-aquela-palha como se estivéssemos à beira da barbárie e repete a mesma cantiga da falta de interesse público agora como já antes o fizera. Não estão só enganados. Agem de má-fé e querem um pacto de regime que ponha na ordem o jornalismo de que não gostam. Há dias, um advogado, da área do PS, incitava à realização de buscas nas redacções e um outro, meio apatetado, dizia numa televisão, ao lado do advogado de Sócrates, estarmos perante uma associação criminosa na violação do segredo de justiça.



Por isso pressionam a procuradora-geral da República, o juiz de instrução e todos os que se meterem à frente. Sabem que nunca estiveram tão perto, tal é a convergência entre gente do PS, PSD, BE e PCP, de pôr o direito/dever de informar atrás da tutela do direito à honra. Mas não irão sem luta. O Pacto da Justiça assinado entre Sócrates e Marques Mendes, em 2007, está cheio de normas de autoprotecção de interesses mais poderosos, como se vê, por exemplo, na formulação do artigo que impede a divulgação de escutas.



O crivo do "consentimento do próprio" tem vindo a fazer escola na asfixia do jornalismo mas espera-se que o tribunal europeu continue a fazer o seu caminho libertador desse jugo, tal como o movimento doutrinal que defende a abolição da criminalização da difamação, em especial quando as imputações de factos e as formulações de juízos de valor incómodo, ou mesmo "ofensivo", são dirigidos a titulares de cargos públicos e políticos.

Sejamos claros: as pessoas que criticam hoje a divulgação dos vídeos do processo Marquês são as mesmas que nunca quiseram que os portugueses soubessem que Sócrates vivia em Paris com rendimentos nunca antes declarados. Nessa altura, em Março de 2012, crucificaram o Correio da Manhã por ter ido a Paris investigar como vivia e de que vivia o ex-primeiro-ministro. Seria tudo vida privada, argumentaram. Nunca quiseram que se soubesse alguma coisa e fizeram mesmo uma intensa barreira de fogo argumentativo contra quem pensava de forma diferente.Depois, quando em Janeiro de 2014 o mesmo jornal revelou que as casas da mãe tinham sido compradas pelo misterioso amigo da família, Carlos Santos Silva, também caiu o Carmo e a Trindade. Continuava tudo na esfera da vida privada, era uma perseguição, uma canalhice, etc.Meses antes, tinham ficado ainda mais assanhados contra quem insistia em investigar o património de Sócrates quando o próprio os tranquilizou com aquela que é uma das maiores patranhas em todo este caso. Deu uma entrevista à RTP em que disse ser a mãe, alguns empréstimos e depois o seu legítimo trabalho na Octapharma a fonte dos seus rendimentos.