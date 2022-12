Jornalismo, os poderes parasitários

Por estes dias, tornou-se óbvio falar dos problemas do jornalismo. Portugal está cheia de gente encartada a debitar sobre o tema. O primeiro-ministro comparou os problemas do jornalismo com as fake news aos que se colocam à direita moderada face ao extremismo populista. O ministro da Cultura, na embalagem, queixou-se de uma alegada descontextualização de palavras suas numa entrevista ao Expresso e aproveitou o Twitter para nos deixar o seu douto entendimento.