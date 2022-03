Será exagerado chamar-lhe a lei “anti-Carlos Alexandre”. É certo que muita gente não gosta de Carlos Alexandre. Está sempre demasiado colado às teses do Ministério Público, dizem uns. Não é um juiz das liberdades, dizem outros. É um moralista com beca no lugar da batina. Fala quando não deve. Tem complexo de classe. Enfim, de Carlos Alexandre já disseram tudo. Exceto que é um ladrão ou uma espécie de juiz Roy Bean, o fora da lei e dono de saloon que se transformou em juiz de paz e impunha a sua lei a oeste do rio Pecos. De resto, está longe de ser parecido com Paul Newman, a estrela que deu vida a Bean no celebérrimo filme de John Houston. Mas, sim, é exagerado dizer que a lei 94/2021, nascida do chamado “pacote anticorrupção”, que entrou em vigor esta semana e altera o artigo 40 do Código de Processo Penal, é uma lei “anti-Carlos Alexandre”. Ou que, de outro modo, é um “bombom” para os advogados, sobretudo aqueles que defendem clientes com carteira e capacidade de fazer a justiça resplandecer a partir de uns quantos dígitos gastos em matéria de recursos, subtilezas jurídicas e maganices próprias de gente com estudos. Não vou cair nessa esparrela maniqueísta.