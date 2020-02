Mais crónicas de Eduardo Dâmaso

Os bons dos senadores e os outros 30-01-2020 Os nomes já conhecidos no Luanda Leaks nunca teriam a importância que acabaram por ter se a sua ação não fosse precedida pela influência política de muitos “senadores” portugueses que permanecem na sombra

A vitória de Rio e a derrota da direita 18-01-2020 Rui Rio reconquistou a liderança do PSD por uma unha negra mas sai deste processo eleitoral totalmente legitimado e com todas as condições para levar o partido a recuperar o espaço perdido ao centro.

Passos e o juiz Alexandre 16-01-2020 Para eleitores que toda uma vida votaram à esquerda mas se recusam a ser tratados como carneiros, chega a ser insultuosa a forma como esse PS agregado em Sócrates, mas também em Ferro Rodrigues, como Paulo Pedroso e outros, tentam fazer tiro ao boneco contra o juiz Carlos Alexandre

As guerras de um pirómano 09-01-2020 Com Donald Trump nunca estivemos tão próximos de Gotham City. Ainda para mais, com o pior Joker de sempre sentado na Casa Branca e sem termos um Batman que nos salve da loucura do homem

O ano em que já não são todos Centeno 31-12-2019 Um cenário sem Centeno agrava as condições de sobrevivência do Governo, coisa que Marcelo Rebelo de Sousa há muito percebeu e, por isso, tem aproveitado todas as oportunidades para pedir estabilidade e uma solução para a legislatura

A justiça negociada de António Costa 24-12-2019 A justiça negociada tem um espaço próprio, que pode ser decisivo na afirmação do Estado de direito. Mas não deve ser um passaporte para a liberdade para milionários de toda a espécie

Vergonhas que nunca mais acabam 19-12-2019 Ferro Rodrigues representa um tipo de poder instituído que tem a soberba típica de quem se atribui uma espécie de legitimidade histórica sobre a própria democracia

Quando a raposa entra no galinheiro por decreto 12-12-2019 Com o novo regime das Parcerias Público-Privadas, o Governo escancarou as portas à entrada da raposa no galinheiro. É um convite à corrupção com a garantia da impunidade, ao meter o selo do Conselho de Ministros em cada decisão

O calvário da saúde pública 05-12-2019 Se, enquanto povo, eleitores, contribuintes, utentes, não nos revoltamos contra este calvário da saúde pública, então, onde está a nossa consciência cívica!? É tempo de parar Centeno, sob pena da nossa própria extinção enquanto povo dotado de um pensamento autónomo e crítico

O misterioso cofre da mãe de Sócrates 28-11-2019 O cofre de que nos fala Sócrates é uma versão antiga dos cofres metafóricos das contas na Suíça ou em offshores.

O País do respeitinho volta a atacar 21-11-2019 A construção de um “caso exemplar” contra os procuradores que investigaram Tancos parece interessar apenas aos que defendem a total opacidade da intervenção hierárquica nas investigações criminais

O trágico espelho espanhol 14-11-2019 Se os partidos não regressarem ao básico da política, o serviço à comunidade, bem podem mirar-se no trágico espelho da estagnação eleitoral espanhola. Porque é isso que os espera. Com a agravante de não termos a economia deles para evitar males maiores

Os donos da democracia 07-11-2019 Os iluminados que dizem agora que a democracia está em risco com a compra da TVI pela Cofina nunca tiveram tal acesso de lucidez quando Sócrates e amigos queriam comprar tudo e juntar ao portfólio dos meios públicos, cuja submissão davam por adquirido

A última cartada de Sócrates 30-10-2019 Nunca como agora um juiz esteve tão no centro de um processo em instrução como Ivo Rosa. Sócrates joga tudo numa decisão favorável do magistrado, mas se isso não acontecer fica muito mais perto do fim, ainda que só conte a prova feita em julgamento

O funeral do sistema político espanhol 24-10-2019 Os nove dirigentes catalães foram entronizados como verdadeiros mártires de uma causa que, até aqui, não recolhia sequer uma maioria sólida na população da Catalunha. Foi esse o mais letal efeito da sentença que os condenou a penas de prisão