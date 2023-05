A Babel dos interesses

Os sintomas da doença na vida pública e no sistema político são cada vez mais claros e agudos. As recentes e gravíssimas suspeitas de corrupção em duas das mais importantes autarquias do País, Porto e Gaia, juntando-se ao gigantesco problema da dúzia de processos que há anos afundam o prestígio e a credibilidade da câmara de Lisboa, mas também da justiça, é apenas mais um, ainda que significativo, passo em direção ao abismo. Pegando no nome que a Polícia Judiciária deu à operação desta semana, no Porto e em Gaia, estamos apenas perante mais um episódio da gigantesca Babel de interesses constituídos, que estão a vampirizar os recursos nacionais.