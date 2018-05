O mono do Rato

Não foi assim há tanto tempo que um grupo de indefectíveis cerrava fileiras à volta de José Sócrates. Apesar das constantes evidências, a grupeta unia-se, combatendo o suposto inimigo externo que pretendia, apenas e só, derrubar o querido líder. O caso Freeport nunca existiu, o rapaz da consultora Smith & Pedro nunca apareceu num vídeo a dizer ter pago ao então ministro do Ambiente para aprovar o projecto; a licenciatura jamais foi martelada; Sócrates também nunca manobrou nos bastidores quando a PT quis comprar a TVI; por fim, aquelas casas na Covilhã, ao contrário do que se disse, eram um regalo para a vista.José Sócrates, com a devida vénia, conseguiu agrilhoar um partido político e um conjunto de pessoas aos seus devaneios, evidenciando uma característica comum aos burlões: a sedução. Vale e Azevedo seduziu os milhões de adeptos do Benfica, Artur Baptista da Silva conquistou a elite intelectual de esquerda com as suas intervenções em nome do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Lorosa de Matos acorrentou o coração de duas procuradoras do Ministério Público. É este o mundo fascinante dos burlões, capazes de torcer a clarividência e baixar os níveis de desconfiança a quem com eles convive.A estratégia passou, dada a passividade da sociedade civil, por mimetizar o guião de um skectch do Gato Fedorento: enquanto o cliente insistia que, perante as evidências, só havia fruta podre à venda, o comerciante rebatia: "Não, não, isto é konami do bom!". Sim, é verdade, o nonsense imperou na política naqueles anos, alimentado pelo medo, pela incompetência e pelo crescimento económico verificado nos anos de governação de José Sócrates. Com bons ordenados e impostos baixos, os portugueses (cidadãos e empresas) andaram anestesiados, quiseram desfrutar a vida, esquecendo-se de escrutinar o poder político e uma parte do poder económico que, aproveitando essa letargia social, deu largas ao regabofe.Anos mais tarde, fomos todos confrontados com o BPN, o BPP, o Banif, a falência do BES, a queda da Portugal Telecom, a Operação Marquês, a avença de Manuel Pinho e o que ainda está para vir. O que neste contexto não será "o melhor", mas provavelmente "o pior". A reboque do BES, vieram as suspeitas de corrupção do próprio Sócrates, de gestores da PT e até de uns fulanos na Venezuela. "The good old days", quando o dinheiro deslizava tranquilamente pelas torneiras do Espírito Santo, dando de beber a metade do País.De repente, porém, fez-se luz para as bandas dos socialistas, que oficializaram José Sócrates como o novo mono do Rato. Carlos César, este mesmo, deu o tiro de partida para a narrativa da "vergonha", adoptada como discurso oficial de qualquer bom socialista que se preze. Seguiu-se João Galamba na encenação do acto de contrição em curso nas hostes socialistas. No caso de Galamba, a declaração de "vergonha" só é para levar a sério se, pelo menos, o deputado a repetir três vezes. De repente, escreveu Vinicius, "Fez-se do amigo próximo o distante/ Fez-se da vida uma aventura errante/ De repente, não mais que de repente".Na sua carreira política, o melhor elogio que José Sócrates recebeu não partiu da esquerda, mas sim da direita política. Quando, em 2008, no auge do encantamento pelo então primeiro-ministro, a jornalista Eduarda Maio lançou o livro Sócrates, o Menino de Ouro do PS, alguém se confessou "emocionado" com a leitura de tão profunda e marcante obra: Dias Loureiro. "Só quem está atento aos detalhes pode fazer grandes coisas. Essa é uma característica dos grandes homens", acrescentou Dias Loureiro, um homem com uma notável capacidade para identificar "grandes homens" capazes de "fazer grandes coisas", como, por exemplo, José Oliveira Costa.