Mobilidade no País das Leonores

Marcelo Rebelo de Sousa não resistia a gozar com os nomes de alguns alunos, contavam os meus amigos que estudavam Direito na Clássica nos idos anos 90. Marcelo tinha por hábito ler em voz alta os nomes completos quando anunciava as notas dos exames e não poupava os mais exóticos. "Vanessa Soraia? Tchiii… os seus pais não gostavam muito de si, pois não?" O típico humor mordaz de Marcelo, destilado a partir do conforto da sua posição social, era uma pequena ilustração de como um nome está longe de ser só um nome.Vem isto a propósito da revolução nos nomes próprios escolhidos pelos portugueses nas últimas décadas. Sandra, Tânia ou Cátia, que entraram no top 10 dos nomes mais escolhidos nos anos 80, praticamente desapareceram. Vanessa, que ainda estava num honroso 34º lugar em 2000, terminou o ano passado em 219º. Estas quedas deram lugar à ascensão meteórica de Leonor e Matilde ou a um reforço das Marias. Nos rapazes a tendência é a mesma – a subida de Santiago (nome que saltou de 224º lugar para 1º em 16 anos) ou de Martim acompanhou a descida de Fábio e Rúben. O que é que está a acontecer?A explicação apenas com base nas modas explica pouco. Há uma evidente apropriação de nomes tradicionais e ao mesmo tempo populares nas classes mais altas. Este é um padrão que o economista Eric Oliver, da Universidade de Chicago, viu na Califórnia quando analisou os registos de nascimento entre 1960 e 2000 e os níveis de educação formal e a morada dos pais. Oliver sustenta que quando alguns destes nomes se massificam, as famílias mais educadas abandonam-nos (não há dados que permitam testar esta hipótese em Portugal). Assim se movimentam as tropas na guerra do estatuto social.Esta ascensão dos nomes tradicionais é feita em nome dos filhos? Até pode remover embaraços para os filhos – como o gozo do professor Marcelo – mas é feita sobretudo em função do gosto e, mais interessante, do (re)posicionamento que os pais querem comunicar sobre eles próprios.O efeito deste reposicionamento nos filhos pode bater no muro da lenta mobilidade social. Os economistas Steve Levitt e Stephen Dubner, autores da rubrica Freakonomics, concluem na sua investigação que o nome que os pais escolhem não determina por si só a vida financeira dos filhos – o que interessa, na verdade, é quem são e de onde vêm os pais. Pais de contextos diferentes simplesmente dão nomes diferentes. E mesmo quando os menos educados tentam esbater essa diferença sobra sempre a força do contexto.Um estudo recente da Fundação Francisco Manuel dos Santos dá conta desta força: em Portugal apenas um terço das pessoas nascidas entre 1970 e 1985 tem um emprego superior ao do pai. As barreiras à mobilidade social existem em Portugal como noutros países, sugerem várias investigações. No livro The Son Also Rises, o historiador de Economia Gregory Clark conclui que a mobilidade social, medida além da estrita rubrica do rendimento, é mais lenta do que parece, seja nos Estados Unidos, na Suécia ou na China. Ao seguir o percurso de famílias ao longo de séculos, um método que gerou debate entre investigadores, a equipa de Clark lembra-nos um ponto interessante: em matéria de nomes a marca mais forte continua a ser o apelido.