Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
11 de novembro de 2025 às 23:00

O velho argumento laboral sobre a imigração

O Chega repete o que a esquerda radical dizia sobre o impacto laboral dos imigrantes. Lá fora, investigação não confirma a tese. Aqui não há estudos – só sinais

Em maio de 2009 eu trabalhava na equipa fundadora do jornal i e, por isso, lembro-me bem da primeira capa: “Sindicatos, patrões e Governo: todos querem menos imigrantes”, era a manchete. O texto era sobre o consenso quase total na concertação social à volta da redução da quota para a imigração extracomunitária. No dia seguinte, o então ministro Vieira da Silva, do PS, admitia que era “razoável” ter uma redução da vinda de imigrantes em tempodecontraçãoeconómica. Havia quotas, o volume de imigrantes era muito menor do que hoje e na política portuguesa a imigração não era um tema.

Para continuar a ler
Já tem conta? Faça login

Assinatura Digital SÁBADO GRÁTIS
durante 2 anos, para jovens dos 15 aos 18 anos.

Saber Mais
Tópicos Política Empregado Salários e benefícios Imigração Partido Comunista Português Portugal Segurança Social Banco de Portugal Unite the Union Europa Estados Unidos Hein de Haas António Costa
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

O velho argumento laboral sobre a imigração