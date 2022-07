Santos Silva preside ao parlamento?

Imaginemos que não era o Chega e os seus disparates habituais. Imaginemos que era o PCP e os seus disparates habituais. Ou os dislates trotskistas do BE. Ou quem representa os variados populismos pseudoambientais do PAN e as utopias libertárias do Livre ou as ultraliberalidades da IL. Ou as muitas e variadas demagogias de qualquer outro dos grandes, do PS ao PSD, carregados de protetorados de interesses e de clientelas. Imaginemos também que quem vota tem uma palavra a dizer na escolha de quem o representa, e que nem toda a gente é realmente muito burra (como os doutos habituais insinuam) quando se faz de um partido a terceira força política do País.