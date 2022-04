Instantâneos ou quase (85)

O ex-presidente do Benfica, se alguma vergonha tivesse, não criticava o sucessor e encontrava um buraco bem fundo. Vieira é o protótipo do chico-espertismo que deixa rombos em bancos e casos na bola.

Espelho meu

Maria de Lurdes Rodrigues esteve num programa da RTP a falar sobre a crise de professores. Logo a ex-ministra que acabou com os estágios remunerados, bloqueou as carreiras e inundou docentes e escolas com tarefas burocráticas sem fim.