Custa-me dizer isto, mas os brasileiros não têm emenda possível. E o país também não. Depois dos apoios justificativos ao criminoso Lula, agora são os tiques fascistas de uma besta como Bolsonaro. A reunião gravada daquele governo é indigna.Os adolescentes andam deprimidos com a escola. Não gostam da dita. E isso não é da Covid. Tantos TPC, testes, exames e outras trabalheiras. Estamos em 38.º lugar no ranking da insatisfação que alberga 45 países. E se estudassem, porra?!Quando Carlos César (conhecido por empregar a família) diz em público que não votará, nas presidenciais, em alguém que lhe pareça "rude, divisionista" (referindo-se a Ana Gomes), sei logo de que lado está a razão.Ver Manuel Monteiro de volta ao CDS é estranho. O que é que o antigo líder tem para oferecer a um partido que liderou, abominou e do qual saiu com a fama de Paulo Portas o ter tratado como uma marioneta?Já estão a ver porque é que os políticos não querem discutir os problemas da comunicação social?! Ninguém se entende, mesmo que os critérios sejam a publicidade e as vendas. Coisas pouco mensuráveis...Vi os 10 episódios da série de Alex Pina. Tem momentos de magia narrativa (as imagens, as imagens) e outros inacreditavelmente maus. E um grande ator: Tom Rhys Harries (a voz do Boxer não convence ninguém).Ver a diretora-geral da Saúde a justificar a segurança em viajar de avião e não ver teatros ou cinemas abertos diz-me que as normas são apenas uma questão de oportunidade e não de saúde.Quando se erra no jornalismo (e a SÁBADO erra) surge logo alguém a querer linchamentos públicos. Se há coisa que o jornalismo tem de bom é errar e isso ser de imediato detetado.Ver bola sem espetadores nas bancadas ainda se aguenta. Mas jogadores a não festejarem em condições os golos?! Saltos, abraços, calduços e moches precisam-se. Na Alemanha, já estão a acontecer e ainda bem.