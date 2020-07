Acho que se Rui Rio fosse tão acutilante nos caminhos políticos alternativos ao PS como é com trivialidades no Twitter (agora foi a Cristina e a TVI), o PSD tinha realmente um líder político e candidato a primeiro-ministro. Mas é só uma impressão.Exclusividade quer dizer exclusivo, único. Ou quase. E há quem receba mais 30% nas faculdades para ter esse estatuto. Então, porque raio é tão difícil ao ensino superior (gente letrada) perceber isso?! Se nem o diretor de uma escola de gestão entende...Concordo com o advogado José Miguel quando ele diz que "Ricardo Salgado não é um gangster". Não, não é. É da zona seleta de Cascais e os gangsters fazem-se nas ruas. Mas são mais honestos. Pelo menos, não enganam ninguém.O meu filho diz que não se deve voltar aos clubes onde já se teve muito sucesso referindo-se a Jorge Jesus. Eu dou-lhe o exemplo de Zidane no Real Madrid e ele pede outro caso. Não consigo. Por agora.Anda para aí um grande alarido nas TVs privadas generalistas. Entra um, sai outro, toma milhões, paga milhões. Aquela é boa, aquele não. Falta a TV do Estado, porque não chega uma Felgueiras de quando em vez.Bruno Fernandes encaixou como uma luva no Man United. Não só em termos pessoais como colocou toda a equipa a jogar como há muito não não se via. Ainda escorrega às vezes, mas cada vez menos.Eu já não passo sem ela, com ou sem confinamento. Mas uma coisa são as séries originais (aquelas de que gosto, claro!!), outra a produção original de filmes. É cá cada pastel manhoso que nem vos digo mais nada.Cada vez se vê mais gente inteligente a perorar que a Covid é uma punição devido ao nosso estilo de vida. Parece que nunca houve outras pandemias. E bem piores.Quando a nossa ministra da Cultura dá uma entrevista (ou abre a boca em público) dá-me vontade de rir. O problema é meu certamente que não tenho assim tantas ideias fervilhantes como a dra. Graça Fonseca.